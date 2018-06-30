〈中部〉烏日聚奎居整修開工 後年3月完工

2018-06-30

〔記者陳建志／烏日報導〕興建於日治時期的烏日區「聚奎居」，以傳統三合院融合洋式建築風格與工法，因深具特色列為市定古蹟，不但是民眾打卡熱點，還曾吸引許多新人來此拍婚紗照，不過已荒廢一段時間，地方都覺得很可惜，市府文化局為此斥資四千八百多萬元進行整修，昨天舉行開工儀式，預計一○九年三月完工後對外開放。

位於烏日區學田路的聚奎居，西元一九二○年時，由富商陳紹宗所建，為三合院二層樓型式的洋樓，其中山牆花綵紋飾，中有堂號，女兒牆起落有致，護龍則為磚造平房，立面有拱圈、柱廊，加上洗石子與紅磚交錯景觀，在現存傳統民宅中少見，因具歷史、文化、藝術價值，二○一二年由市府公告為市定古蹟。

為了讓聚奎居重展風華，市府文化局斥資四八六八萬元進行整修，但因道路狹窄，大型機具不易進入、包商不願投標，前後流標五次，經協調附近空地放置機具終於完成發包，昨天舉行開工儀式，包括文資處秘書簡惠華、市議員吳瓊華、學田里長劉枝銓、烏日公所主秘蕭坤亮和聚奎居所有人都出席。

可堪使用材料 均留原地回復

文資處秘書簡惠華表示，此項工程工期為六三○個日曆天，預計一○九年三月中完工，整座建物將以恢復原貌重建為原則，所有材料只要可堪使用，都會在原地回復使用，其中左側護龍被榕樹樹根包覆，損壞較嚴重，需花費較多時間修復；聚奎居雖屬私人建物，但因修復經費全由市府支出，修復完工後，屋主需提供市府無償使用十年。

聚奎居因建築有特色，之前曾吸引不少新人來拍婚紗照，卻因年久失修還圍起圍籬，網路因此流傳這裡是鬼屋，不過包括市府文資處長李智富、烏日區長林峰輝等都斥為無稽之談。