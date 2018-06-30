〈中部〉盧秀燕唱衰山手線 民進黨：應向市民道歉

2018-06-30

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市長參選人、立委盧秀燕批評，大台中山手線環狀鐵路計畫「還在天上飛」、國道一號和台七十四線連結遭市長林佳龍廢除，議會民進黨團昨反駁說，山手線中的成追線已動工、國道一號連結台七十四線也已核定，盧秀燕全力唱衰台中，應向市民道歉。

還在天上飛？ 李天生：去年已動工

民進黨團總召李天生召開記者會指出，盧秀燕日前接受媒體訪問時指責，國道一號和台七十四線連結工程原本已經核定，林佳龍上任卻逕行廢除，山手線環狀鐵路網工程「還在天上飛」、「還在做計畫」；他強調，盧秀燕是政治操作，抹黑台中市交通建設。

李天生說，國一連結台七十四線工程，經立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、何欣純、洪慈庸協助，中央同意全額負擔工程建造費；山手線也經行政院核定納入前瞻計畫，其中的下環成追線去年已動工，預計明年完成。

綠營批盧放煙霧彈 嚴重誤導民眾

副總召賴佳微怒批，盧秀燕對於台中市各項建設和市民的需求，完全不知道，心不在台中，根本沒有關心台中，只會爭功諉過，在選舉時亂放煙霧彈，嚴重誤導民眾，應該向台中市民鄭重道歉。

藍營指山手線 仿胡志強山海環線

議會國民黨團執行長顏莉敏則代盧秀燕反擊指出，林佳龍的山手線仿照胡志強時期所提出的山海環線，而且根本尚未正式核定，現在要施工的下環線也是藍委顏寬恒、以及楊瓊瓔等人爭取督促下才有進度，林佳龍執政不力、愛膨風，該檢討的是執政的民進黨，該反省的是林佳龍。

市府交通局長王義川說，大台中山手線分為下環、海線及上環（彩虹線），下環的成功追分雙軌化去年十一月動工，明年完工。國民黨團宣稱是顏寬恒爭取，結果盧秀燕居然不知道已經動工了，如果不知道工地在哪，他可以帶她去，實際在做的不能這樣抹黑。

海線雙軌化 交通部原則已同意

海線雙軌化部分，市長林佳龍上月帶隊參加交通部召開的會議，原則上都同意了，正在研議的后里大甲彩虹線，交通部也都原則上同意將大台中山海環線串接起來，怎麼會是「還在天上飛」？

國一連結台七十四線工程案，行政院已於二○一六年五月十一日核定，工期也從七年縮短為五年，可望二○二一年完工，目前交通部高公局所提建設計畫總經費已修正為四十九．五六億元，全額由中央國道建設基金支應。