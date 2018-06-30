〈中部〉妖怪村來搞怪 南投白宮明春營運

2018-06-30

揮別蚊子館 動土拚觀光

〔記者謝介裕／南投報導〕素有「南投白宮」之稱的南投稅務出張所，昨天上午舉辦動土典禮，可望趕在明年農曆春節前對外「開張」，揮別「蚊子館」污名，將打造成為結合遊戲、藝術與慢活多元的藝術園區，盼為地方觀光及產業發展注入新活力。

日治時期全台共有六座稅務出張所，惟宜蘭、桃園、嘉義、屏東及澎湖等五處出張所均已拆除，二樓建築的南投稅務出張所為碩果僅存，建於一九三六年，迄今已有八十二年歷史，也是全縣唯一獲保存的日治官署廳舍，台灣光復後，曾提供稅捐稽徵處、南投市公所、南投分局等單位辦公使用，於二○○九年獲公告登錄為歷史建築。

由於該出張所位於南投市中心，閒置十多年以來，惹來「蚊子館」惡名，縣府遂於二○一二年斥資約二千七百萬元經費進行整修，二○一四年完工後，因白色外觀十分典雅，而有「南投白宮」美譽，縣府便依促參法ＲＯＴ方式辦理招商，惟招商過程一波三折，歷經四次流標、一次棄標，最後才由以搞怪文創聞名的溪頭妖怪村（明山別館公司）得標。

規劃餐廳、文創區、遊樂設施

溪頭妖怪村負責人林志穎指出，因不忍「南投白宮」持續閒置參與競標，如今幸運取得經營權後，初步規劃一樓作為輕食餐廳、文創商品販售、文物展示區，戶外則是庭園造景及停車場，至於二樓方面，將以遊樂設施為重點，提供縣民一個結合遊戲、藝術與慢活多元的藝術園區。

縣府擬推沙雕園區異業合作

南投縣長林明溱、文化局長林榮森也計畫讓縣府直營的沙雕園區與「南投白宮」進行異業合作，如遊客持沙雕門票前往「南投白宮」消費，便可獲一定的折扣，反之，持「南投白宮」消費的單據，也可獲沙雕園區門票優惠，相互拉抬，帶動地方經濟發展，讓南投稅務出張所成為全縣文化資產活化的最佳典範。