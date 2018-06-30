〈中部〉彰化花街2戶遭拆 4戶急列暫定古蹟

2018-06-30

文化局考慮全區保留處理

〔記者林良哲／彰化報導〕彰化市「新町街屋」為日治時期的「花街」（遊廓），昔日鶯鶯燕燕，為彰化地區知名的風月場所，迄今保留七戶木造房屋，但因彰化縣文化局昨天進行文化資產審查，前天已有屋主僱工拆屋，使得二戶建物已全數拆除，文化局立刻先將其餘建物列為「暫定古蹟」，並考慮以全區保留方式處理。

彰化市的「新町街屋」興建於一九三○年代，由當時的彰化市役所（市公所）及彰化警察署委託彰化建築組合進行土地開發，興建三十戶長型街屋，做為特種營業場所，因此被稱為「彰化花街」或「彰化遊廓」。歷經八十多年歲月風霜，昔日的鶯鶯燕燕早日消失，有七戶建物被保留下來，其中有部分房舍，甚至還保留以往娼妓在「工作」時所使用的狹小房間。

共7戶 1戶去年列暫定古蹟

彰化縣文化局去年已將其中一戶列為「暫定古蹟」，至於其他六戶則要在昨天開會審議，沒想到前天晚間，已有屋主僱工拆屋，文化局昨天召開會議時，立刻將剩餘四戶全數列為「暫定古蹟」，並在現場張貼告示。

文史團體憤怒 批保護不周

對於二戶遭拆除一事，彰化地區的文史團體相當憤怒，抨擊文化局保護不周；不過，當地居民卻持不同意見，認為這些房屋都相當破舊，若是全數保存下來，將有礙當地發展，甚至因其為木造結構，萬一失火將造成危險。

文化局副局長張雀芬表示，「新町街屋」見證了一個時代的歷史，昨天文資委員在審議時，認為應朝全區保留規劃，因此先列為「暫定古蹟」，並在七月十四日召開文資審議委員會重新審議，以決定「新町街屋」的定位。