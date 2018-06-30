〈中部〉新品種「紅寶石」荔枝 口感佳耐保存

2018-06-30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國內荔枝因產期相近、產量豐盛而造成產銷失衡，農業試驗所嘉義分所經二十年研發的新品種「台農五號紅寶石」，具果色鮮豔、種子小、口感佳、產量高、栽培容易及保存期長等優點，錯開荔枝產季，增加消費者選擇，提高果農收益。

農試所嘉義分所長楊宏仁表示，國內荔枝栽培面積近一萬兩千公頃，品種以「黑葉」荔枝為主，佔全部面積七成，因產期集中，中部到南部產期相差不到兩個月，易造成產銷失衡，因此育成「台農五號紅寶石」新品種，產期為六月下旬到七月上旬，比六月中旬產出的黑葉荔枝晚，且種子小、糖度高、果肉有彈性，用塑膠袋放置冰箱二到三週，仍可維持不錯品質。

嘉義分所園藝系主任張哲瑋說，紅寶石荔枝品種母本是「笑子妃」，果皮顏色紅色、單果重量十八到二十一公克，適合種在中部，價格介於一台斤六十到九十元，相較傳統品種「玉荷包」、「糯米糍」容易栽植且產量穩定，相關資訊可與嘉義分所聯繫，電話：05-2753108。

張哲瑋說，農試所前年展開「台澳荔枝合作試種計畫」，在澳洲栽種農試所育成的台農二號、三號、四號、五號、六號及七號等六個品種，藉由澳洲夏季為台灣冬季等產期互補特性，拓展荔枝外銷市場，希望幫助農民提高收益。