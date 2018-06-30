〈中部〉「覺醒音樂祭」開唱 150樂團搖滾嘉義

2018-06-30

〔記者王善嬿／嘉市報導〕「二○一八嘉義藝術節」昨登場，活動主題「文化覺醒．諸羅祭」，首度結合時下年輕人最夯的「Wake Up覺醒音樂祭」在嘉義文創園區搖滾開幕，請來出身嘉義的資深藝人蔡頭（蔡斯文）搞笑帶動氣氛；三天音樂祭逾一百五十個國內外樂團在九大舞台輪番上陣，結合恐龍展覽、露營、游泳池、嘻哈派對等活動，主辦單位預估吸引十萬樂迷朝聖。

昨午一開幕，文創園區就湧入不少樂迷，周邊商品攤位及各舞台前出現排隊人龍，蔡頭與嘉義市長涂醒哲伉儷合唱「愛拚才會贏」、「一見你就笑」等多首老歌，為開幕儀式掀起高潮。

嘉義藝術節 持續至9月

涂醒哲表示，今年嘉義藝術節首場活動由覺醒音樂祭打頭陣，不只搖滾聽到飽，整場活動反菸、反毒；此外，昨起到九月九日還有五十個表演團體，分別在文化局音樂廳、中正公園及十六家飯店演出，藉由結合藝術節、音樂祭、飯店及商家等，帶動觀光與藝文發展。

覺醒音樂祭主辦人顏廷憲說，覺醒音樂祭邁入第九年，今年共有九大舞台，其中六個舞台採購票入場，其餘「澄波」、「愛玉子」及「電火雞」為免費舞台區，今天的表演時間自上午十一點二十分至晚上十一點，明天從上午十一點二十分到晚上十點五十分。

將有逾一百五十個國內外樂團輪番上陣，有來自中國河北的「萬能青年旅店」樂團、泰國人氣樂團「Gym and Swim」等；明天的壓軸由甫獲金曲獎最佳新人獎及最佳台語專輯的「茄子蛋」，以及「滅火器」、蔡阿嘎等五名網紅所組成的「七月半」樂團擔綱演出。