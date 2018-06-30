〈中部〉斗六垃圾轉運站遭偷倒 泰清公司送辦

2018-06-30

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六垃圾轉運站昨天早上發現被偷倒約四十噸的垃圾，其中赫見劍湖山世界及王子飯店的廢棄物，其中又以「小威專賣店」看板最為明顯；受委託清運劍湖山垃圾的泰清公司否認將垃圾運至斗六垃圾轉運站，要求調出路口監視器畫面釐清責任；環保局認為泰清涉嫌重大，已將郭姓負責人依違反廢清法送辦。

約40噸 許多來自劍湖山及王子飯店

斗六垃圾轉運站累積未清垃圾約六千噸，斗六市公所表示，昨天早上六點多在垃圾山旁發現疑似遭人偷倒垃圾，於是將新增的垃圾從原來的垃圾山分離出來，數量約四十噸，垃圾中有很多屬於劍湖山世界的廢棄物，事發後包括市長謝淑亞、縣議員賴淑娞、代表會主席陳明章等人都到場關心。

環保局廢管科長張誌誠表示，現場發現飯店的拖鞋、辦活動的螢光棒、飲料杯等，甚至有六月廿二日在王子飯店舉辦「廿一世紀青年新願景成長營」的活動文件，顯示垃圾來自劍湖山世界及王子大飯店。

劍湖山︰有做分類 委託合法業者

劍湖山世界承認垃圾是他們的，但強調垃圾都有分類，並委託合法公司泰清處理，不知道垃圾怎麼會跑到斗六垃圾轉運站。

泰清否認偷倒 促調監視畫面釐清

泰清郭姓業者也承認現場出現的是劍湖山的垃圾，但強調公司清運劍湖山垃圾有做分類且用壓縮車清運，與現場出現的垃圾不太一樣，劍湖山的垃圾係送往高雄焚化，他們的車輛沒有進入斗六垃圾轉運站，他要求調出路口監視器畫面，釐清真相。

環保局代理局長張喬維表示，泰清涉嫌重大，已將郭姓業者移送地檢署偵辦，也會追究委託人的相關責任，已調閱路口監視器釐清中。

環保局︰沒門禁 曾建議設監視器

張喬維指出，虎尾及斗南轉運站設在垃圾場內，對外有門禁，但斗六垃圾轉運站屬開放空間，沒有門禁，先前就曾被偷倒樹枝並引發大火，曾建議增設監視器，或找其他合適地點；市長謝淑亞表示，轉運站因電力問題尚未解決，因此未裝監視器。