〈南部〉《台南》天熱又豪雨 登革熱疫情亮紅燈

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市從六月份起由於天氣炎熱，病媒蚊孳生，又遇豪雨，依據登革熱防治中心病媒蚊指數調查及誘卵桶陽性率調查，南市已連續兩週陽性率大於六十％，且卵粒數大於五百粒，登革熱疫情亮紅燈。
南市環保局六月份至今已執行廿六場次預防性噴藥，昨天派員赴安平區漁光里依據防疫地圖噴藥，採取預防性化學防治，並協同里長、環保志工、義工清除孳生源及積水容器。
環保局表示，昨天共清理十五個髒亂點、一百零二個積水容器及卅六公斤廢棄物。此外也對居民進行衛教宣導，籲請配合清除積水容器。
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〔記者蔡文居／台南報導〕台南市從六月份起由於天氣炎熱，病媒蚊孳生，又遇豪雨，依據登革熱防治中心病媒蚊指數調查及誘卵桶陽性率調查，南市已連續兩週陽性率大於六十％，且卵粒數大於五百粒，登革熱疫情亮紅燈。
南市環保局六月份至今已執行廿六場次預防性噴藥，昨天派員赴安平區漁光里依據防疫地圖噴藥，採取預防性化學防治，並協同里長、環保志工、義工清除孳生源及積水容器。
環保局表示，昨天共清理十五個髒亂點、一百零二個積水容器及卅六公斤廢棄物。此外也對居民進行衛教宣導，籲請配合清除積水容器。