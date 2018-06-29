〈南部〉《台南》老機車可續用？環局︰檢驗合格就行

2018-06-29

〔記者蔡文居／台南報導〕新版「空氣污染防制法」加嚴出廠十年以上汽機車排放標準，並授權各級主管機關劃設「空氣品質維護區」，實施移動污染源管制措施。南市議員王家貞、蔡淑惠、蔡育輝、洪玉鳳及李中岑昨天召開記者會，質疑十年以上老舊機車可以繼續使用嗎？南市環保局表示，只要檢驗合格都可以。

環保局表示，今年與各工業區、廠商召開多場協商會議，也在各工業區辦理後續維護區管制方式宣導會，現階段已有初步共識，後續將陸續公告安平商港、南部科學園區台南園區、樹谷園區、永康科技工業區、柳營科技工業區、新營工業區、官田工業區、永康工業區、安平工業區、台南科技工業區等十處，禁止或限制高污染車輛，如一、二期大型柴油車、未加裝濾煙器的三期大型柴油車與二行程機車進入所劃設的空品維護區。

老車不等於就是高污染

環保局強調，老車不等於就是高污染，因此不管幾年的汽機車，只要符合加嚴後排放標準，並未禁止上路，包括空品維護區，仍舊可以進入。根據警方及環保局統計，台南市十年以上的汽機車共有九十萬餘輛，而老舊柴油車有三萬多輛，二行程機車（均為十年以上）則有十一萬餘輛，目前還在騎的有六萬多輛。

環保局表示，這些十年以上的車輛，是否都受到新的空污法限制，目前做法是針對高污染性的大型老舊柴油車及二行程機車優先管制，一般汽車不會有問題，而十年以上的機車，只要檢驗合格都可騎。