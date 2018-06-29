〈南部〉《台南》修復古蹟 水道博物館可望12月試營運

2018-06-29

〔記者吳俊鋒／山上報導〕建於日治時期的國定古蹟原台南水道，市政府規劃為「山上花園水道博物館」，正進行第二期的古蹟修復工程，進度已逾七成，代理市長李孟諺昨天視察，宣示十二月可望試營運，屆時園區全面開放。

二期工程進度逾七成

南市文化局長葉澤山表示，台南水道古蹟範圍包含山仔頂的「淨水池區」，以及修復中的「水源地區」，還有鄰近的原山上苗圃，面積約五十六公頃，啟用後，將是國內規模最大的水道博物館。

原台南水道是台灣總督府衛生顧問技師巴爾登，及其學生兼助手濱野彌四郎進行水源、水質調查後，於一九一二年開始打造，興建十年才完工，大幅改善當時的民生用水品質，二○○五年列為國定古蹟。

葉澤山說，第一期的修復在淨水池區，已完成並開放參觀，水源地區為第二期，包含古蹟建物快濾筒室暨舊辦公室與檢驗室、還有送出唧筒室，以及戰後才打造的快濾池室，總經費近兩億三千萬元，目前工程進度達七十三％。

完整保留日治時期設施

水源地區的珍貴之處，在於日治時期開始的相關設施、物件，仍完整留存迄今，修復工程則以全力維持原貌為主。二期開工之前，遇到了二○六地震，導致快濾筒室暨舊辦公室與舊檢驗室山牆向外傾斜，古蹟本體裂損明顯，市政府緊急加固支撐，避免破壞擴大，並以災害準備金支應震損所需經費三千萬元，納入原修復工程辦理。

葉澤山提到，二期工程完成後，會先進行試營運，屆時連同淨水池區與水源地區的水道博物館都啟用，等於全面開放。

李孟諺指出，淨水池區開放後，城堡式建築以及蝙蝠生態等，令人印象深刻，深獲好評，水源地區則擁有更多工業遺跡，兼具歷史文化、觀光旅遊與科學教育等多元功能，成為台南古蹟的新亮點，營運令人期待。

台南水道取自曾文溪的表水，由唧筒揚水至沉澱池，再送至快濾筒室，經加藥過濾等流程，達到淨水標準，再利用送水加壓的送出唧筒室，輸往南側的淨水池內貯水，最後以重力給水方式，將水送至市街，供應府城地區的民生用水。