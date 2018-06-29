〈南部〉《台南》線上平台出任務 暑假複習變有趣

2018-06-29

適用於3到8年級學童

〔記者劉婉君／台南報導〕長達兩個月的暑假即將開始，為了讓學童維持學習的興趣，教育局與台灣大學教授葉丙成推動的PaGamO暑假線上作業活動合作，首度推出「台南fun暑假、線上打Gam學」，鼓勵三到八年級學童應用「飛番教學雲」（台南市教學資源平台）連結PaGamO遊戲學習平台，上網打遊戲，進行個別化學科複習，暑假結束後將透過大數據分析，了解學生的學習狀況，並提供各校參考。

教育局表示，PaGamO線上平台以遊戲的方式，雙週發布學科任務給學生，連續五項任務，每項包含國文、英文、數學、自然、社會五個學科，學生必須完成前一學年度的課程複習，才能進行遊戲任務，老師也可以透過平台系統，隨時掌握學生在暑假期間的學習狀況。

鼓勵非強制 由各校決定

暑假開始，許多學校會派發暑假作業，教育局指出，線上作業並不會取代紙本的作業，兩者可同時並行，且採鼓勵方式而非強制，由各校老師自行決定是否派發，主要目的在於提供孩子多元學習，也希望透過另類、有趣的暑假作業，讓學生在長假期間也能主動連續複習。

對於家中沒有電腦的學生，教育局也鼓勵學校在暑假期間開放資訊教室，並安排人員指導弱勢學生參與暑假線上作業活動。

將大數據分析學習狀況

教育局資訊中心主任高誌健指出，南市曾於去年將PaGamO遊戲學習平台運用在補救教學上，反應相當不錯，今年推動暑假線上作業，假期結束後將進行大數據分析，再與學生在新學期的段考成績進行比對，了解學生的學習狀況是否因此進步，老師在教學規劃上也可做為參考。

另外，教育局也自行設計網路暑假作業主題活動，包括氣候變遷守護環境GOGOGO、防災網路暑假作業競賽等，鼓勵學生以具體行動參與守護環境、思考環境變遷的因應之道且實際運用在生活中。