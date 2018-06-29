〈南部〉7旬翁罹惡性胸膜間皮瘤 獲百萬職災理賠

2018-06-29

拆船工作 長期暴露於石棉環境

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名七十四歲退休勞工去年因咳嗽嚴重、呼吸急促就醫，接受電腦斷層及胸腔鏡切片檢查，確診罹患罕見的「惡性胸膜間皮瘤」。病患曾從事拆船業工作廿年，長期暴露於石棉環境中，這項罕病也證實與石棉有高度相關性，患者因而獲得勞保一百多萬的職災理賠。

高雄市立聯合醫院重症醫學科主任連偉立表示，台灣曾有拆船王國美名，很多船隻使用防腐蝕、防高溫材料，其中不乏具有石棉成分，長期暴露在石棉相關產業勞工非常多，致病潛伏期長達卅到四十年，推測未來十到廿年將是石棉致病高峰期，建議這些勞工朋友定期胸部Ｘ光檢查，若有咳嗽、胸痛、喘等症狀盡快就醫。

這名老翁去年一月出現輕微咳嗽，咳了一個月後，連走路都會喘，後來氣喘加劇，且食慾減低及體重減輕兩公斤，才到聯合醫院胸腔科門診就診。

連偉立說，為老翁安排Ｘ光檢查，左胸大量積水，住院將胸水引流治療後，進一步胸部電腦斷層，瀰漫腫瘤已覆蓋在肋膜、心包膜及橫膈膜上，胸腔鏡切片證實罹患「惡性胸膜間皮瘤」。

病患接受化學治療約八個療程，去年十月停藥，今年三月再次追蹤胸部Ｘ光，顯示惡性腫瘤穩定，胸部積水未再復發，他也恢復以往生活，每天打乒乓球，有空爬山。