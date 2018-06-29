〈南部〉豪雨損路面 4千多坑洞修補完成

2018-06-29

市府︰3.5噸以上重車比率全台最高

〔記者葛祐豪／高雄報導〕上一波豪雨造成高雄市路面坑洞四千六百多處，昨天全數修補完成；市府強調絕非道路品質不佳，是因高雄三點五噸以上重車比率全台最高，超過十五％，將從材質改良等四方面，改善道路品質。

六月十三至二十日的豪大雨，造成台南、高雄的路面出現許多坑洞，高雄市坑洞雖達四六六二處，但大多是小坑洞，未傳出民眾受傷，但也引起民怨及質疑。

針對道路在雨後坑洞多，高雄市工務局長蔡長展強調：「這絕非道路品質不佳」，道路材質有生命週期，豪大雨後的路面產生的坑洞，在一些軟弱基層、重車頻繁的道路特別明顯，主因是高雄重車的密度是全台最高，加上夏季高溫多雨，而影響道路品質。

重型大貨車 佔全台15.15％

交通局表示，高雄市三．五噸以上的重型大貨車，總數高達二萬五千多輛，佔全台十五．一五％，佔比全台第一，遠高於第二名台中的十三．三二％、第三名桃園的十一．九％；若把登記在外縣市的貨櫃車，經常來高雄港載貨櫃的算進去，高雄重車的密度會更高。

工務局此次加派三十二組機具，週六、日也加緊趕工修補，昨天終於把坑洞全數修補完成。為改善道路品質，工務局將從材質改良、確實執行養護、路基改良、爭取道路改善經費等四方面著手。

從材質改良等四方面著手改善

工務局指出，材質改良方面，市府做了重大創新，除使用傳統瀝青及天然骨材，並搭配改質第三型瀝青及轉爐石，可提升重承載路段的耐久性及抗車轍性；施工完成後，也會將道路封閉，養護六小時，或路面溫度降至五十度以下，才開放通行。

工務局說，工業區以及港區週邊，常面臨路基承載超過原設計載重的情形，因此在鋪面改善時，會一併也進行路基改善，以提升道路壽命。

爭取前瞻14.38億改善道路鋪面

工務局強調，市府今年度爭取到中央前瞻計畫補助經費，將投入十四．三八億元，用於道路鋪面改善。至於此次豪雨損壞較嚴重的小港區中山、沿海路，市府已向中央申請補助款四．六一億元，共計投入總經費七．六八億元，今年起將分三年逐段完成改善。