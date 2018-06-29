〈南部〉台東熱氣球嘉年華 縣民入園有優惠

2018-06-29

〔記者張存薇／台東報導〕台灣國際熱氣球嘉年華卅日在台東縣鹿野高台開幕，當天清晨將有廿四顆熱氣球同步展現熱鬧迎賓，晚間光雕音樂會則有台客團體「玖壹壹」壓軸演出，縣府交通及觀光旅遊處指出，感謝縣民相挺，今年亦有縣民入園優惠專案，民眾可在活動會場直接申辦。

台灣國際熱氣球嘉年華活動邁入第八年，交觀處說明，今年將有卅九顆造型熱氣球陸續登場，並舉辦八場次光雕音樂會，其中開幕活動在卅日清晨五時卅分展開，邀請杵音文化藝術團以阿美族吟唱的等傳統儀式為活動祈福，並有小小兵等廿四顆熱氣球亮相及自由飛陸續啟航，晚間七時起則在鹿野高台有首場熱氣球光雕音樂會，除在地樂團表演，台客團體「玖壹壹」將壓軸演出。

此外，交觀處提醒，熱氣球嘉年華卅日開幕至八月十三日，客、貨車均需入園清潔費用，收費時段為活動期間每日上午五時卅分至八時，下午三時卅分至晚間八時，每天同車輛最多收費一次，機車及自行車則無需收費。

而凡設籍台東或於台東縣內服務、就學者，持身分證、工作證、學生證等相關證件及本人汽車行照皆可申請優惠入園，也就是只需繳一百元，即可享有無限次進出活動園區，辦理地點為台東市新生路新生地下停車場B1管理室，辦理時間為上午八時至中午十二時，台東市新生路與南京路路口的免下車繳費站辦理時間為中午十二時至晚間九時，卅日起亦可在活動現場鹿野高台收費票亭辦理。