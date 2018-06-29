〈南部〉7月訂房剩1成？ 墾丁業者︰是少1成

2018-06-29

屏縣府駁謠言 核心區週末一房難求

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島近年觀光業表現不佳，面對暑假即將到來，竟有業者發出「七月住房只有一、兩成，三十年來最慘」的消息，氣得旅宿業者紛紛駁斥，強調雖然訂房減少但「是比去年少一成」，屏縣府觀傳處也澄清是「謠言」。

明天起開始放暑假，受到整體景氣影響，以往暑假週末一房難求的墾丁旅宿業，目前仍有機會訂到，但卻有業者為了拉抬住房，灑狗血寫出「三十年來最慘的一年，暑假的訂房率大幅衰退，七月甚至才只有一、兩成」的宣傳廣告，甚至把其他業者拉下水，不少業者出面駁斥。

雖然訂房率沒有傳言中慘，但除了少數新整修的飯店及熱門民宿，多數旅宿業房價有一成的降幅。

墾丁頂級的夏都及凱撒飯店強調，確實比去年同期訂房慢了些，往年應該都九成以上的訂房，目前七月平均訂房率在八成左右，但週末仍逼近客滿，「比去年同期訂房率衰退約一成，並非剩一成」。

「謠言！哪家只剩一成？」屏縣府觀傳處也出示統計資料澄清，墾丁核心區外的飯店業平均住房率仍超過五成以上，核心區週末更是一房難求，但整體消費經濟面確實下滑，多少影響出遊意願，除了當地業者自主舉辦墾丁國際街頭藝術節，縣府陸續安排半島民謠節及落山風藝術季等活動。

業者︰台灣客習慣出遊前幾天再訂房

當地資深飯店業者則分析，暑假主力的台灣遊客，都習慣多比價或等出遊前幾天再訂房，希望拿到更低廉房價及穩定天氣，七月開始的訂房仍可期待。