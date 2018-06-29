〈台北都會〉忙選舉？ 市府重大政策三讀寥寥無幾

2018-06-29

議會臨時會結束 提案通過法規與追加預算大減

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲第一任期的倒數第二會期臨時會至昨日結束，由於本會期各黨均聚焦北市長年底選舉，各黨選戰策略不明，加上柯府會關係不佳，市府提案通過三讀法規與重大政策追加預算寥寥無幾，較其他會期大減；不少北市議員就直言，這會期府會關係降到最低點，市府幾乎沒到議會積極溝通市政，滿腦子只剩選舉，根本無心市政。

議員：府會關係降到最低點

台北市議會第十二屆第十八次臨時大會昨結束，本會期四月九日開議至臨時會結束共歷時三個多月，僅五條法規部分條文修正案、一新法通過三讀；包含「台北市公益彩券盈餘分配基金收支保管及運用自治條例」部分條文修正案、「台北市建築管理自治條例」部分條文修正案、「台北市實施平均地權基金收支保管及運用自治條例」部分條文修正案、「台北市市有眷舍房地處理自治條例」第二十條修正案、「台北市住宅基金收支保管及運用自治條例」第三條修正案、訂定「台北市公用天然氣用戶安全檢查自治條例」。

至於重大政策追加預算部分，僅通過私幼生補助加碼至三、四歲一億三千萬元，其餘中正橋改建工程、北藝中心內部工程等重大工程追加預算則未排審。

市長不再帶隊親赴議會說明

台北市議員徐弘庭直言，市府與民進黨關係因選舉改變為主要關鍵，指白綠聯手甚至可以強勢喬定立法院的換地案，今年白綠分家後，市府滿腦子關心選舉，根本沒花心思與議員溝通市政，才使法案推動進度緩慢。

據了解，以往重大政策市長柯文哲均會帶隊親赴議會進行政策說明，這會期僅教育局長曾燦金率員到民進黨團說明私幼補助政策，遊說議會通過追加預算。

此外，以往副市長鄧家基會穿梭議會說明重大政策，列出優先政策清單，請託議員協助通過；不過，這會期僅台北市議會民進黨團總召李慶鋒主動向議會建議進行政黨協商，上上週副市長鄧家基才帶隊，在議長吳碧珠主持下與各黨溝通政策，事後市府列出優先政策清單。

台北市議會民進黨團總召李慶鋒強調，「市政與選舉分開」，不會因民進黨有自己的人選，使重大議案溝通斷線；但李也坦言這會期市府沒來黨團溝通政策，府會關係溝通確有問題。北市議員陳永德直言，市府內部組織編修就派人拜託議員，重大議題與民生法規都沒說明，難道市府團隊認為柯文哲連任之路有問題，才會消極以對。

市府：重視府會關係 加強溝通

對此，台北市政府發言人劉奕霆回應，市府十分重視府會關係，未來也會持續加強溝通，希望下個會期議員也能夠支持市府重大政策與預算，以利推動市政建設。