〈台北都會〉〈7/1新制〉防惡性倒閉 補習班須有履約保證

2018-06-29

全市2500家業者 教局7月起稽查

〔記者蔡亞樺／台北報導〕七月一日以後，台北市政府有多項民生新制與執法稽查，由於屢傳補習班惡性倒閉，中央規範短期補習班業者須提供履約保證，教育局將進行稽查，另環保局同步稽查含有塑膠微粒化粧品及個人清潔用品，最重罰六千元。獎勵福利措施也不少，表現卓越、績優體育學生的營養金，八月起提升至最高兩萬元，三、四歲私幼生則自九月起每人每學期補助一萬三六六○元，減輕家長負擔。

補習班惡性倒閉，時常引發消費糾紛，中央要求補教業者須提供履約保證，應開立信託專戶、提供金融機構履約保證或加入補習服務聯合連帶保證等，七月一日起上路，違者處以六萬至五十萬元罰鍰。

卸粧、香皂等含塑膠微粒要開罰

北市教育局科長蔡曉菁指出，全市短期補習班約有兩千五百家，昨已邀集業者召開說明會。由於有些業者還在準備，也有些業者有抗議的聲浪，雖然七月起稽查，先以輔導代替懲處，並加強宣導。

同樣展開大執法的北市環保局，針對含有塑膠微粒的洗髮用化粧品類、洗臉卸粧用化妝品類、沐浴用化粧品類、香皂類、磨砂膏、牙膏等六類產品，七月一日起到各大通路稽查。

環保局專門委員崔浩志表示，從外觀無法判斷產品是否含有微粒，稽查員第一步先檢視標註塑膠成分，抽查三份成品送至環境檢查所檢驗，若含有微粒，直接開罰一千兩百元並要求下架。

垃圾丟安全島 加強稽查駕駛人

此外，道路安全島常遭缺乏公德心的駕駛人任意棄置車內廢棄物，環保局從七月一日起加強執法，針對十大熱點路口將派員站崗拍照稽查，一旦查獲違規處一千兩百至六千元罰鍰。

教育局修正「中等以下學校體育學生助學金及培訓補助金發給要點」，科長黃國忠表示，以往運動選手訓練補助金、俗稱營養金，按照成績僅補助三千、五千元，為了讓學生專心投入訓練、爭取佳績，因此提高補助額度。

黃國忠舉例，以卓越培訓補助對象，入選國家代表隊或全中運前三名的北市體育學生，每學期發放最高六千至兩萬元。幼童部分也祭出補助，九月開始，三、四歲私幼生每學期補助一萬三六六○元。

為防杜「大彎北段」工業宅的違規二次施工行為，建管處發言人洪德豪表示，七月一日起申報各樓層樓板勘驗，須檢附灌漿前現場照片，防杜預埋管線二次施工，若有違規，就不予以核備申報，建商不得再興建其他樓層。