〈台北都會〉危老重建39年2樓舊屋 將改建11樓電梯宅

2018-06-29

新北已核准10案 居全台之冠

〔記者賴筱桐／新北報導〕為加速老舊房屋的都市更新，中央推出「危老重建計畫」，新北市政府從去年十一月起受理申請，目前有十七案送件，其中十案獲准，受理及核准件數居全台之冠；最新的第十案在三峽區民族段，是屋齡三十九年的兩層樓建物，將改建為地上十一層的電梯集合住宅。

市府都市更新處處長張溫德指出，「危老重建計畫」核准的第十案在三峽區民族段中園街，基地面積七一一平方公尺，原為三棟一至二層樓的加強磚造建築物，結構安全評估未達最低等級，牆壁斑駁、屋況不佳，將改建為一棟地下兩層、地上十一層、共四十一戶的電梯集合住宅，此案共獲得三十七％的容積獎勵額度，其中地主協助取得及開闢周邊公共設施用地，獲得五％的容積獎勵，創造土地所有權人、市府及公共利益三贏局面。

另外，也獲得核准的汐止區新峰段及板橋區幸福段，兩處皆為老舊、無電梯的集合住宅，屋齡從三十九年至四十七年不等，因房屋漏水及停車位不足等問題，申請危老重建計畫，住戶盼及早完工，重回煥然一新的家園。

張溫德說，為加速危險及老舊建築辦理重建，市府簡化繁瑣、冗長的行政流程，只要符合危老條例適用範圍並取得全體所有權人同意，即可依申請注意事項、範本等相關文件，向都更處申請重建計畫。