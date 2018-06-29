〈北部〉狼父性侵女兒 僅判刑3年半

2018-06-29

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣一名男子阿強（化名），因讀高二的女兒小花（化名）向他要錢買講義，竟心生不滿，先一頓責罵，再把小花帶到房內性侵得逞，一年後，老師在課堂上提到家暴及性侵法令時，小花情緒崩潰，老師追問下揭發父親蹂躪女兒的獸行，宜蘭地方法院審結，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判狼父三年六月徒刑。

判決指出，二○一五年十月下午，年僅十六歲的小花，向阿強要錢買講義，阿強不願意給，還責罵女兒一天到晚拿錢，父女間發生爭吵，當晚小花準備就寢時，阿強敲她房門，佯稱有事情商談，把女兒帶到隔壁叔叔的房內，一手掐住小花脖子，另一手脫下女兒的衣褲性侵。

事隔一年後，小花在學校上公民課，聽到有關家庭暴力及性侵害防治課程時，出現情緒低落及哭泣的現象，經老師追問，小花吐出實情，全案才被揭發。

法官審理期間，阿強坦承確實有因買講義一事與小花爭吵，並加以責罵，但否認性侵指控，他辯稱，未掀開女兒上衣，也沒有脫她褲子，更無強制性交行為；小花說，自己從小與父親同住，父親從她讀國小起常因小事生氣，只要不高興，便發脾氣罵她打她，一直到上高中都是如此。

阿強辯護律師指稱，小花是名運動員，阿強無法對女兒性侵，另外，小花多次向學校通報被父親傷害，假如遭阿強性侵，豈有不通報的道理，反指小花說法有問題；阿強妻子也出面幫丈夫辯護，不相信阿強會做這種事。

法官審理時認為，小花從小常受打罵，就算是個運動員，案發時心生畏懼而不敢反抗，是可以理解，此案發生時，她年僅十六歲，遭父親性侵事涉名節、家庭關係及刑責等事關重大，事後未採取任何行動，不能說有何可議之處。