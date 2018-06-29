〈北部〉「上將梨」採收上市 「三星」品質眾人讚

2018-06-29

〔記者江志雄／宜蘭報導〕繼壯圍哈密瓜之後，宜蘭縣另一項著名農特產品三星上將梨也陸續採收，昨天舉辦上市發表會，今年梨子生長期天候適宜，果實碩大，平均甜度十一度以上，被視為國內平地高接梨中的「三星上將」頂級梨品。

三星上將梨種植面積四十三公頃，今年產量預估四百一十噸，年產值可達八千兩百萬元，豐水梨、黃金梨兩大品系佔總產量九十％，本月中旬開始採收，產期到八月中旬。

「上將梨又脆又甜！」宜蘭縣代理縣長陳金德、議長陳文昌、立委陳歐珀、三星地區農會理事長黃明杰、總幹事謝志旭等人聯手為上將梨代言，歡迎各界多多採購當伴手禮，農會提供現削梨子、上將梨系列美食給大家品嘗，多汁、果核細小、果肉脆又甜，眾人讚不絕口。

謝志旭說，三星地區農會輔導的上將梨產銷班，全部取得「吉園圃安全蔬果」標章認證，有些還有「產銷履歷」、「宜蘭嚴選」、「生產追溯條碼QR-Code」認證，在農會把關下，梨子必須通過農藥殘留檢驗、成熟度九分熟才能收成上市，生產末端實施分級制度，讓消費者權益更有保障。

上將梨每台斤平均價約一百二十元，農會推出分級包裝，依品質制定不同價格，代銷果品限定豐水梨、黃金梨品系，每盒六台斤重，訂價六百到一千三百元，運費另付，三星地區農會訂購專線：03-9893900，洽邱小姐。

花蓮區農改場蘭陽分場助理研究員李建瑩說，位居台灣東北部的宜蘭緯度較高，加上多雨天候、成熟的栽種技術，造就上將梨獨特性，在台灣平地高接梨中，上將梨的品質數一數二。