〈北部〉《泰晤士報高教專刊公布》亞太最佳250大學 東華排名181

2018-06-29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕英國「泰晤士報高等教育專刊」，本月公布「二○一八年全球最佳年輕大學排行榜」（Young University Rankings）、以及「亞太地區二五○大最佳大學排行榜」（AsiaPacific University Rankings）， 創校廿四年的國立東華大學首度入榜，前者排名二百零一至二百五十名，後者名列第一百八十一名，成為東部地區唯一上榜的大學。

全球最年輕大學 東部唯一列名學校

「全球最佳年輕大學」排行榜，由英國泰晤士報的高等教育特刊調查五十五個國家中「建校未滿五十年的大學」，評分指標包括教學聲望、國際化程度、產學合作、研究聲望與論文引用率等，今年臺灣共有十一所大學入榜，包括國立臺灣科技大學（五十七名）、國立陽明大學（一O一～一五○名）、私立長庚大學及國立中山大學（一五一～二百名），國立東華大學則與臺北大學、元智大學、亞洲大學、逢甲大學、義守大學、國立中正大學並列二○一至二五○名。

校長趙涵捷說，這是東華首度進入泰晤士報的大學排行榜，學校在「國際化程度」與「產學合作」兩項獲高分，是東部唯一列名學校。

另外，「亞太地區大學排行榜」則依據教學聲望、研究聲望、論文影響力、國際化程度與產學合作等五大指標，評比東亞、東南亞及大洋洲地區十三個國家的大學，選出最佳大學二五○大，臺灣共有卅一校入榜。東華大學獲一百八十一名，也是首次入榜及東部唯一上榜。

趙涵捷說，學校配合教育部「深耕計畫」，加速推動國際化，目前在海外有三百所「姊妹校」，亞太地區有二百廿七所，且該校每年提供五百個交換學生名額，這幾年努力招收外籍學生，並鼓勵外籍生認識東臺灣的環境生態、參與在地團體活動，包括前往太魯閣國家公園認識峽谷景觀、至瑞穗鄉舞鶴台地跟著農民一起採收蜜香紅茶，還到東海岸的蘇帆基金會體驗海洋獨木舟活動，透過各項交流，希望吸引優秀的國際學生就讀。

產學合作部份，東華大學廿年前成立「創新育成中心」，輔導本地新創企業、鼓勵東華師生團隊創業，並與花蓮石材資源中心策略聯盟，透過工作坊邀請企業分享創業及行銷經驗。