〈北部〉重度急救醫院 苗栗大千醫院將升級

2018-06-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣內長期無重度級急救責任醫院，以致發生嚴重疾患時，必須轉送外縣市醫院，地方都盼中央能給予協助。苗栗縣政府衛生局昨天表示，經衛福部評選縣內四家申請醫院，由苗栗市大千綜合醫院出線，衛福部將以「提升苗栗縣急重症服務品質—重度級急救責任醫院輔導計畫」，分四年期輔導升級。

後龍遠雄健康醫療園區開發案胎死腹中，讓苗縣民殷盼的急重症中心落空，縣長徐耀昌、立委徐志榮、立委陳超明多次向中央衛生福利部請託，希望縣內能有一家重度級急救責任醫院。

衛福部也召開「規畫提升苗栗縣重度級急救責任醫院計畫」擬訂會議，於四月公告評核標準，受理縣內部立苗栗醫院、苗栗市大千醫院、頭份為恭及苑裡李綜合等四家中度級急救責任醫院申請。經縣府衛生局初選、衛福部決選，廿日公告由大千綜合醫院出線。

縣府衛生局長張蕊仙表示，衛福部將分四年期，挹注一億零五百六十萬元經費在人事、設備、行政等方面協助升級；但衛福部也會逐年考評、管核。

大千綜合醫院院長徐千剛表示，鄉親對縣內急重症醫療提升期盼已久，這幾年醫院不斷聘請醫學中心級主治醫師，並購置各項急重症醫療設施，讓醫療品質可以達到急重症醫療的標準。此次獲得衛福部肯定承接此計畫案，對大千醫療團隊而言是承擔另一個責任的開始，絕不辜負鄉親的期望。