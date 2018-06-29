〈北部〉苗縣3鄉市戲水公園 週六起開放

2018-06-29

苗市、頭份及造橋 免費開放戲水

〔記者彭健禮／苗栗報導〕夏天玩水囉！苗栗縣苗栗市、頭份市、造橋鄉等三市鄉設有免費戲水公園，都將於卅日起開放，三個公所歡迎民眾前往戲水消暑氣，但呼籲民眾遵守戲水原則，也不要帶寵物進入，共同維護戲水環境的乾淨衛生。

苗市「市民廣場」於一九九九年增設噴水設施，每逢夏天皆聚集大批家長陪伴孩童戲水，是孩子們最快樂的消暑水樂園。尤其今年五月天氣格外炎熱，不少民眾紛紛建議公所提早開放。

苗市公所已於日前完成噴水設備試運轉及戲水區水質衛生檢測等開放前整備工作，昨天宣布將從卅日起開放到八月卅一日，開放時間為每週二到週日的下午四點到晚間八點。公所昨天也邀請文華國小學子搶先體驗，大夥玩得不亦樂乎。

苗市公所表示，市民廣場戲水設施包括天上水、親子水舞、趣味開關注、水簾凱旋門、棕櫚樹戲水組、魔術跳泉等，開放時間同時播放兒歌，營造歡樂氣氛。開放期間，公所隨時針對水質做控管，以確保水池清潔度；另也請民眾勿以塑膠袋或異物塞住噴水孔；進入戲水區請脫鞋並禁止攜帶寵物進入。

頭份市公所於前年在頭份運動公園打造親水設施「水漾步道」，連年來，吸引許多家長帶著小朋友來戲水消暑。市公所表示，水漾步道噴水設施將於卅日起至九月二日，開放時段為上午九點到中午十二點、下午三點到六點，但週一、週四設備保養日不開放。

造橋鄉公所於二○一四年利用造橋車站北側公園闢設噴水廣場，也獲鄉親反映良好，將於卅日起開放戲水，噴水時段為每週六、日的下午四點半起到六點，每半個鐘頭噴水十分鐘。