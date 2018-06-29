〈北部〉疏濬釀禍？ 關西粗坑溪魚群暴斃

2018-06-29

水中溶氧量不足 未發現污染源

〔記者黃美珠／關西報導〕四百多尾溪哥、吳郭魚昨天一早集體暴斃在新竹縣關西鎮粗坑溪流域，連水蛇、鯰魚也奄奄一息，防洪疏濬工程被懷疑是禍首。

縣府環保局表示，水中溶氧量不足，但未發現污染源。因上游國道服務區曾造成污染，已採水送驗，了解水中氨氮含量，確實原因還待查。

公所：若是工法不當將會改善

關西鎮公所主任秘書吳祥光說，公所為防汛期來到，委外在境內野溪執行清淤，是否與魚群暴斃有關，靜待環保局等專業單位的調查和認定。如果證實是清淤工法不當所致，會要求包商修正、改善，以兼顧環境生態。

新竹縣生態休閒發展協會會長黃家富說，魚群集體暴斃，水中溶氧不足無庸置疑，並高度懷疑水中可能出現氨氮、亞硝酸等有毒物，但並非有人刻意下毒，應與當地的清淤工程有關。

黃家富說，溪流清淤一旦把沿線雜草剷除後，河道受日照的面積自然擴大，水溫也就上升、水中溶氧量會下降。被剷除的雜草如果被丟在河道內，很快分解腐敗，產生前述有毒物，惡化溪流中水族的生存環境。

水蛇奄奄一息 民眾懷疑有人下毒

從事魚類養殖的鍾姓鄉親則認為水中溶氧量不夠，水蛇可以另尋活路才對，卻也遭殃，且問題水域的上、下游魚群都安然無恙，應該是有人下毒。

環局：清淤擾動底泥 造成水流阻隔

縣府環保局表示，初步看起來魚群暴斃應該跟溶氧量不夠有關，而清淤工程擾動了溪流底泥，在某些地方還形成水流的阻隔，影響到溶氧量。但是清淤後把雜草棄置在河川內會不會因為腐敗分解而釋放出有害水中生態的有毒物？還須進一步了解。