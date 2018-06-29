〈北部〉《7.1新制實施》桃園娛樂稅籍清查 夾娃娃機列入

2018-06-29

電話亭ＫＴＶ也被列入

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市府地方稅務局七月一日起展開年度娛樂稅稅籍大清查，將實地至商家查訪營業狀況，近期以高租金搶攻大街小巷的夾娃娃機，因快速成長，被列為查核重點，新興電話亭ＫＴＶ也被列入，清查作業到九月卅日止，營業人請儘速辦理娛樂稅登記或變更登記，以免被查獲而受罰。

地方稅務局強調，舉凡提供各種娛樂活動或娛樂設施供人娛樂者，如電影、卡拉ＯＫ、ＫＴＶ、舞廳舞場、網咖、電玩、夾娃娃機、具娛樂性選物販賣機、搖搖馬、電動彈珠台及高爾夫球場等，均應於舉辦或開業前向地方稅務局辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，已辦理娛樂稅代徵手續之營業人，在增加娛樂設備數量時，亦應辦理變更登記手續。

地方稅務局說，娛樂稅是地方稅，全國稅收規模約十六億元，六都合計超過七成，截至五月底，全國娛樂稅稅籍家數為一萬八七五九家，其中夾娃娃機已達六四○九家，成長速度驚人。

未依規辦理 最重罰15萬

地方稅務局表示，清查娛樂稅稅籍，將實地至商家查訪營業狀況，業者無論是開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業等，都應向主管稅捐稽徵機關辦理登記及代徵報繳娛樂稅手續，如未依規定辦理經查獲者，可處一萬五千元以上、十五萬元以下罰款，若業者有短報、匿報者，除追繳稅額外，並需按應追繳稅額處五倍至十倍罰鍰。

4足歲起 補貼讀幼兒園

另外，市府教育局針對就讀幼兒園的補貼，以往只有滿五足歲、就讀大班者，可享有就讀公幼免學費、私幼每學期補助一萬五千元，七月一日起將放寬為四足歲就可享有同樣優惠。