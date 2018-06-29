〈北部〉天天練飛 傳第二支 阿帕契作戰隊將成軍

2018-06-29

有民讚練習是好事 也有民怨太吵

〔記者許倬勛／龍潭報導〕南桃園地區近日頻見大批直升機編隊飛行，有民眾稱讚軍方大力練習是好事，也有民眾抱怨太吵擾民，有軍事迷從編隊的方式及數量研判，可能是軍方近日將為第二支阿帕契直升機「作戰隊」舉行成軍典禮所做的演練飛行，但軍方不願證實，僅稱是階段性任務，演練即將進入尾聲。

台灣共向美國採購卅架AH-64E阿帕契直升機，二○一四年十月已全數交機，其中一架失事折損，目前共有廿九架，陸軍航特部從二○一三年起就開始選員受訓，經歷換訓、接裝、擴訓、編成任務及換裝訓練、技術測評後成軍。

軍方透露，廿九架阿帕契直升機全數部署在陸軍航特部六○一旅、負責固守北部地區，因應組織調整，將兩個攻擊直升機營改編為兩個阿帕契直升機「作戰隊」，賦予具有獨立作戰的位階及編裝。

近日上午，平鎮、龍潭、大溪等地區上空都可見大批直升機編隊飛行，包括阿帕契、眼鏡蛇、奇歐瓦等各式攻擊、運輸、戰搜直升機，最多達廿多架，吸引許多民眾駐足觀賞；林姓軍事迷說，一般攻擊編隊多以一架戰搜直升機搭配二架攻擊直升機，出動這麼多架實為罕見，研判應該是軍方為了第二支阿帕契直升機「作戰隊」成軍典禮所做的演練。

軍方：2週階段性任務 即將結束

軍方表示，這只是軍方的階段性任務、為期約二週，初期為小隊編隊飛行，六月底才是各小隊編隊成大隊飛行，即將結束演練。