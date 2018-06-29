〈北部〉桃煉廠、桃機房屋稅 明年平均調高4倍

2018-06-29

〔記者謝武雄／桃園報導〕依據房屋稅條例規定，房屋標準價格每三年重行評定，今年七月將重新評估，針對中油桃園煉油廠、桃園國際機場公司，市府將大幅提高標準單價及地段率，預估桃煉廠房屋稅由一四六五萬元增至六二七六萬元、桃機公司由五八六萬元增至兩千萬，合計兩單位房屋稅將由二○五一萬元調高到八二七六萬元，平均調幅高達四倍，市庫可增加六二二五萬元收入。

煉油廠影響發展 機場回饋少

市長鄭文燦多次於公開場合表示，煉油廠嚴重影響地方發展，桃園國際機場每年飛機起降收取的費用甚多，回饋地方卻很少，要求提高各種稅率，地方稅務局趁著房屋標準價格三年調整的機會，大幅提高桃園煉油廠、桃機公司房屋稅。

2015年7月後建屋 提高折舊率

對於其他房屋市府則祭出優惠，包括提高折舊率、取消標準單價加價設備規定，約有五萬戶受惠，每戶房屋稅平均減少二五○元，總計減收一二五○萬元。

地方稅務局長林延文表示，房屋稅開徵日期是從七月一日至隔年六月卅日，今年開徵戶數為八十九萬三一七二戶，開徵金額為八十二億四千五百萬元；調整後的房屋標準價格七月一日實施，明年五月開徵。

取消標準單價加價設備規定

林延文說，房屋稅計算方式為房屋核定單價×面積×（一減折舊率×折舊經歷年數）×地段率×適用稅率；市府於二○一五年七月將房屋核定單價調高六成，因此，針對二○一五年七月以後取得使照的房屋，每年的折舊率從原一％調高為一．一七％；取消標準單價加價設備規定，以往設置中央系統型冷氣機加價五％、每座電扶梯加價二％、金屬或玻璃帷幕外牆加價十％、游泳池加價五％，都予取消，適用於國際觀光旅館、百貨公司及大型商場、影劇院及遊藝場所、十層樓以上房屋。

另外，今年六月卅日前取得使用執照的房屋，地段率不受影響，七月一日以後則視市場狀況微調，共計微幅調整六三九條街路地段率，調幅在一成左右；至於挑高建築部分，以往規定超過四米後，每十公分增加一．二五％，無上限，未來上限為十二米，超過十二米以十二米計算。