〈中部〉中央托育補助不一 市長批懲罰模範生

2018-06-29

台中負擔五成 他縣市僅出二成

〔記者黃鐘山／台中報導〕市議員江肇國昨指出，中央的準公托補助縣市政府標準不一，地方自負額竟用現已編列預算的一半，相當不公平；市長林佳龍直批，中市托育一條龍做得好，反要負擔五成的經費，而其他縣市卻僅出二成，中央這是在懲罰模範生。

江肇國在市議會總質詢說，林佳龍推動托育一條龍政策，率全國之先，把幼兒免學費的政策向下延伸，也就是由市庫負擔二至四歲孩童的學費，如今中央加以仿效，推動準公共化托育，應全國一體適用補助金額，而非以不同的比例補助地方。

林︰做得好反補助少 官僚頭腦壞掉

林佳龍回應，各縣市補助標準不一，已實施的縣市中央補助五成，其餘補助八成 ，台中市做得好卻補助五成，這樣的準公托推動方式不可能成功；他直批，這些官僚頭腦壞掉，甚至可能是要害行政院長，或是要讓他們的部長下台，台中市的立委也無法接受差別待遇，一定會去協調。

林佳龍表示，中央規劃政策應該要具體且可行，不可有官僚心態，這樣的政策勢必不可行；台中市的托育政策執行成效良好，中央沒給台中市獎勵表揚，竟還因為台中市做得好，反而負擔更多的經費，「這是在懲罰模範生！」

林佳龍強調，台中市的托育一條龍政策執行成功，廣受各界肯定，由於中央加碼，連帶台中市的三千元補助必須要設計一套機制，鼓勵更多業者投入準公共化的托育服務，提升品質、減輕家長負擔。