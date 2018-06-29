〈中部〉中火減煤 「中電中用」今年可望達標

2018-06-29

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府大減台中火力發電廠生煤許可使用量五百萬噸，市議員江肇國昨指出，推估中火今年最高發電量三九五．二億度，而中彰投的用電量則達四三三．九億度，事實上今年即可達到「中電中用」目標，不用等盧秀燕當市長。

市議員江肇國、邱素貞、曾朝榮、李天生、翁美春聯合質詢時，江肇國說，國民黨市長提名人盧秀燕主張「中電中用」，依據台電的資料顯示，中彰投地區的用電需求逐年提升，二○一三年三六八．四億度，二○一七年四一三．二億度，推估今年將達四三三．九億度。

議員︰推估今年最高發電量低於使用量

對照中火的發電量，從二○一三年的四四○．三億度開始呈現波動起伏，二○一四年四四九．九億度最高，接近火力全開，二○一七年為四四一．五億度，但隨著市府大刪中火生煤使用量五百萬噸，中火今年最高發電量只有三九五．二億度，已經低於中部的使用量，「中電中用」不用等盧秀燕當市長就能實現。

市長︰若有剩餘才配合調配外送

市長林佳龍表示，他上任即推動「中電中用」，若有剩餘才配合調配外送，依據議員提供的資料，目前中電只夠中用，因此未來若中部電力不足，也需要由其他區域的電力調配，盧秀燕「中電不北送」是損人不利己的做法，因為未來台中也無法獲得其他區域的電力，嚴重影響在地經濟與民生用電。

林佳龍也說，「中電中用」的政策也是奠基於電業法改革上，因為未來將有智慧電網，可以讓發電在地先用，避免輸送耗損，各區域的電力則可透過民間能源公司買賣相互調配，此種「用電在地化」政策，也被美國等許多先進國家採用。

盧秀燕強調，未來還有半年時間，誰能確信市府的減煤令可以維持到年底。無論是她的「停止中電北送」主張或是後來林佳龍市長跟進提出的「中電中用」，唯有請中火至少先停掉兩部燃煤發電機組，才能向市民證明已實質減煤。