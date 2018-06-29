〈中部〉FUN暑假 「清境」當牧羊人「頭社」野餐趣

2018-06-29

〔記者佟振國、謝介裕、張協昇／南投報導〕暑假何處去？南投縣風景區有多項活動搶攻暑期旅遊市場，仁愛鄉清境農場「清境一夏—風起飛羊」、國姓鄉泰雅渡假村咖啡蓮花季潑水節活動，同步在本週六（卅日）登場，為暑假揭開序幕；日月潭國家風景區管理處與日月潭活盆地頭社休閒農業區也聯手推出「頭社夏季野餐趣」，邀請遊客深度體驗在地農村產業與文化之美。

清境農場 週六起「風起飛羊」

清境農場表示，「清境一夏—風起飛羊」從六月卅日至八月卅日，今年在觀山牧區除大小型風車，還以牧草及稻草等天然材料裝置「飛羊」藝術，迎接遊客到來，活動期間逢週休假日，還有多項音樂表演及風箏DIY體驗，並有「一日牧羊人」體驗，親子可體驗牧羊、趕羊、清理羊舍及羊毛手作課程等。

泰雅渡假村 品咖啡賞蓮花

國姓泰雅渡假村咖啡蓮花季也於本週六登場，當天中午十二時前免費入園，並規劃國姓咖啡市集，邀請國姓鄉卅家精品咖啡業者現場展售，遊客可品嘗咖啡並欣賞園區盛開的蓮花，還有潑水節打水仗，清涼又消暑。

日月潭活盆地 深度漫遊

日月潭頭社活盆地則是從即日起至九月二日推出「頭社夏季野餐趣」，日管處與頭社休閒農業區設計「雨鞋」造型的全新識別系統，代表生態的「綠」、純淨的「白」及高品質的「金」為主題色彩。

歐都納戶外體育基金會也利用頭社豐富的自然與人文資源，規劃出綠、白、金三條主題遊程，分別為綠野拓荒、白鹽古道及黃金花海，還有一條漫遊頭社遊程，深度體驗在地農村產業與文化之美。

日月潭載客船 訂收費標準

特別一提的是，南投縣政府為改善日月潭遊艇削價競爭亂象，訂定「南投縣日月潭水域載客小船收費標準」，七月一日正式上路，業者若未依規定收費，可依違反「南投縣日月潭水域載客船舶營運管理自治條例」，處六千至六萬元不等罰鍰。