〈中部〉看好「萌經濟」 萬能工商設寵物美容實習場地

2018-06-29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國內飼養寵物風氣盛行，許多飼主願意花錢為寵物做美容，嘉義縣私立萬能工商看好「萌經濟」，投入兩百多萬元，比照勞動部寵物美容職類檢定考場標準設置「寵物美容證照實習場地」，讓學生學習寵物美容技術，日後可望成為雲嘉南區寵物美容檢定術科考場。

正申設為術科檢定考場

勞動部去年開辦「寵物美容丙級」職類檢定，目前在新北市、台中市、屏東縣及花蓮縣共有五間合格術科檢定考場。萬能工商寵物美容證照實習場地有固定寵物的工作台、吹風機及沖洗槽，並提供熱水，將於新學年度開始使用，校方並申請成為雲嘉南區寵物美容檢定術科考場，送勞動部審查中。

萬能工商校長林昱岑表示，毛小孩商機是學生在職場的新天地，該校時尚造型科開設寵物美容課程，將成立社團讓其他有興趣的學生加入學習。

萬能工商時尚造型科主任林梅鳳說，術科測試需幫寵物洗澡和毛髮修剪，從梳毛、清耳垢、吹毛、打蝴蝶結等，還要注意安撫寵物心情，學生平時採用模型狗練習，並配合合法繁殖場以真狗讓學生實際完成美容過程。

時尚造型科學生蔡宜彤說，父親從事寵物美容行業，幫一隻中、小型犬洗澡美容約一小時，收費六百至八百元，她在家也會為幫忙，希望學習更好的技術取得證照，為就業做準備。