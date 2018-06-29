〈中部〉生態藝文育樂營 暑遊雲林推4路線

2018-06-29

〔記者林國賢／雲林報導〕暑假親子遊，雲林縣政府結合觀光工廠、育樂營、藝文活動與農漁村生態規劃四條旅遊路線，大人小孩一同接觸農村自然生態、藝文觀賞、體驗傳統產業文化的豐富旅程回憶。

雲林縣長李進勇指出，暑假是親子共遊最佳時機，雲林縣兼具農漁村特色與山、海、平原景觀，有山珍也有海味，適合出遊；今年比較特別的行程是結合「夏至藝術節」藝文活動、學校暑期育樂營規劃的遊程，親子享受多元觀光體驗。

縣府新聞處長張凱傑表示，這四條觀光路線中的「藝文樂一夏」結合「夏至藝術節」、「口湖牽水（車藏）（狀）」及「藝術下鄉」等藝文活動，配合縣內十多個文化與教育場館環境教育，體驗藝文之旅。

「觀光工廠FUN暑假」集結了醬油、釀酒、毛巾、肉品、魚類、製油等八間觀光工廠，除可深度了解傳統產業文化外，各工廠推出暑期特惠及ＤＩＹ活動。

「仲夏小旅行」則有特色農漁村體驗遊程，遊賞椬梧滯洪池、成龍濕地、北港巷弄、剪紙藝術、農村風味餐等雲林風情。

「夏日愛學習」主要是讓放暑假的孩子參加英語、體育、科學等多元的暑期育樂營，寓教於樂。

7月起 4線市區公車免費搭

來雲林旅遊，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具，下月一日起斗六市西環（101）、斗六市北環（102）、高鐵雲林站—雲林科技大學—斗六火車站（201），以及高鐵雲林站—北港線（301）等四條路線免費乘車活動，只要憑一卡通、悠遊卡等電子票證就可免費搭乘。