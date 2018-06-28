〈南部〉日寵物輪椅達人 跨海來台為斷腿犬做車輪椅

2018-06-28

前肢全斷「太陽餅」 台日網友愛心接力

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市關懷流浪動物協會近來搶救一隻斷腿土狗「太陽餅」，因前肢全斷無合適輪椅，故事感動台日網友愛心接力，請來日本寵物輪椅達人赤木義和跨海相助，為四隻傷犬量身訂做車輪椅，「太陽餅」昨搭乘車輪椅，重新快樂奔跑，感動人心。

高市關懷流浪動物協會今年三月於屏東砂石場，搶救一隻斷腿的中型土狗「太陽餅」，因前肢全斷傷勢嚴重，加上傷口細菌感染，所幸牠只有二歲年輕體力好，住院三個月救回一命，目前傷口仍未痊癒，還要半個月才能出院，協會遍尋不到合適輪椅，故事感動台日網友愛心接力，求助日本寵物輪椅達人赤木義和來台。

七旬赤木義和 無師自通打造車輪椅

七旬赤木義和曾因家中愛犬生病，造成牠下半身癱瘓，他無師自通打造車輪椅，幫助愛犬方便行動，他也恢復正常生活，開始製作寵物輪椅工作，認為這很有意義，一做就是十五年，他看到「太陽餅」故事深受感動，昨自費購買機票來台相助，幫四隻傷犬量身訂做車輪椅，還有盧姓女網友熱心到場，幫忙協會翻譯日文。

赤木義和以ＰＶＣ管等資材，為犬隻量身訂做車輪椅，完全純手工打造，以「太陽餅」前肢全斷，車輪椅最費工，他花了八個多小時，過程中「太陽餅」很緊張，加上防衛心太重，一度張牙要咬人，赤木義和餵食狗餅乾，才化解「太陽餅」戒心。

赤木義和表示，日本的動保觀念是經過長期努力，如今寵物輪椅在日本很普遍，幫助飼主與寵物恢復正常生活，共同過著快樂的生活，他希望台灣繼續加油，成為友善動物的國家；協會理事長王小華表示，台日網友串聯日本寵物輪椅達人跨海相助，大家齊心協力的愛心援助，幫助毛小孩快樂奔跑，是溫暖又溫馨的感人故事。