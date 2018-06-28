〈南部〉獵捕、宰殺獼猴 農業局︰違者罰30萬

2018-06-28

降為一般類 仍受野保法規範

〔記者陳文嬋／高雄報導〕台灣獼猴降為一般類野生動物，近來網傳抓猴洩憤等訊息，農業局駁斥是不正確觀念，獼猴仍受野保法規範，不得任意獵捕、宰殺，違者可重罰三十萬元，高市另訂野保自治條例，岡山等六區禁止接觸及餵食獼猴，違者最重可罰一萬元，提醒民眾留意。

台灣獼猴被列為保育類動物三十年，農委會日前召開野生動物保育諮詢委員會，將台灣獼猴由原本保育類降為一般類野生動物，近來網路流傳能任意捕獵獼猴、抓猴洩憤等訊息，引發網友熱烈討論。

岡山等6區禁止接觸及餵食獼猴

農業局表示，獼猴調降為一般類野生動物，仍受到野生動物保育法的規範及保障，不得任意獵捕、宰殺，違者可開罰六萬至三十萬元；高市另訂有野生動物保育自治條例，在鼓山、美濃、旗山、大社、岡山、阿蓮等六區內，禁止接觸及餵食獼猴，違反者依法可開罰五千元至一萬元。

壽山里長：仍應管制數量

燕巢區七旬芒果農陳仙梅會與獼猴「溝通」吃少一點，獼猴很幫忙讓她每年收成，人猴互動令人稱奇，她認為人猴和平相處，獼猴也是有益動物，能幫農民疏果，避免產量過剩，有助穩定市場價格，政府不要撲殺，要協助結紮管控；鼓山區壽山里長陳進興表示，獼猴會侵入民宅吃東西，翻箱倒櫃形同搞破壞，回歸一般類野生動物，政府仍應管制數量，避免過度繁衍造成危害。

農業局與壽山國家公園籌備處合作，成立聯合稽查小組，不定期在壽山地區進行查緝及蒐證，今年已拍到五人確實接觸及餵食獼猴，近期將開出第一張罰單，其餘進行調查裁罰中。

農業局指出，民眾接觸、餵食獼猴的行為，容易發生人畜共通疾病傳染的風險，餵食行為也會改變野生獼猴的生態及習性，可能導致獼猴數量超過原棲地可承載的數量，造成獼猴過度親近人類活動範圍，增加人猴間衝突。

架電網 猴害狀況明顯減少

至於民眾擔心獼猴造成農損問題，農業局將協助爭取電網等補助防治資材，去年完成六戶農民裝設，今年有六戶爭取補助，根據農民張清海表示，過去農作物因猴害收穫僅二成，架網後收成可達八成，猴害狀況明顯減少。