〈南部〉祖孫共學 3日照中心徵小志工

2018-06-28

〔記者王秀亭／台東報導〕暑假是小朋友學習、體驗新事物的好時機，一粒麥子基金會提供祖孫共學、老幼共融的學習機會，在關山、鹿野及金峰三鄉鎮的日照中心，要尋找開學後升四至七年級的小志工，陪伴日照中心的阿公阿嬤，成為長輩的小幫手。

「暑假快到了，小志工何時會來？」鹿野日照中心裡的阿公阿嬤近日最期待的事就是寒暑假會有小志工來幫忙，社工黃玉家表示，去年暑假首度有小志工的陪伴，長輩們明顯開心許多，甚至把小志工當成自己的孫子女，童言童語抓住長輩的心。

一粒麥子基金會台東服務中心主任潘政憲表示，考量現代社會以小家庭居多，加上東部青壯人口外移嚴重，小朋友多不在祖父母身邊，相處機會不多，而設計日照小志工關懷活動，與7-ELEVEN與攜手舉辦日照中心服務小志工活動，讓學童有祖孫共學、老幼共融的機會。

今年的暑期日照小志工除關山、鹿野，新增金峰日照中心，讓南迴地區的小朋友也能就近參與。服務時間從七月十六日至八月十七日，每週需安排至少兩天服務，陪伴並幫助長輩參加活動，幫長輩無法完成的動作、操作設備、日照中心清潔等。

一粒麥子社福基金會會提供免費中餐、志工交通費、完成志工服務給予志工時數證明，及志工意外險，九月開學後將升四至七年級的學生都可報名，每個日照中心需四至六名小志工，報名至七月六日止。洽詢電話分別是：關山日照（089）810475、鹿野日照（089）581359、金峰日照（089）771437。