〈南部〉走入原鄉訪客庄 6路線遊學屏東

2018-06-28

教育處與社區 規劃深度旅遊

〔記者羅欣貞／屏東報導〕暑假即將到來，屏東縣教育處規畫六條「遊學屏東趣」在地遊學路線，與各社區合作規劃深度體驗行程，包括採集可可果、製作巧克力、原住民打獵、鹽滷豆腐、農牧食事等，詳情可搜尋臉書「遊學屏東趣」或官網（pttravel.ptc.edu.tw）查詢。

六條遊學路線均為三天兩夜，七月到八月各推出一至三個梯次，收費為每人四千八百八十八元至六千九百九十九元不等。

學小米釀、原住民狩獵

六大遊程包括探訪三地門鄉德文部落的「Vuvu的小米釀」，可以學習原鄉小米釀、訪月桃編工藝師、炒咖啡、觀星；「kapanan部落狩獵文化體驗活動」在牡丹鄉石門社區登場，有原住民狩獵、食農文化體驗、野外求生及野炊等。

手作巧克力、客家粽

「屏東跳耀之旅」由屏北的鳳梨農場、三地門鄉青葉部落的紅藜，到屏南的鹽滷豆腐DIY、欖仁溪祕境遊等，從屏北到屏南，從白天到黑夜，體驗屏東的幸福；「山水生態體驗營」探訪車城、石門古戰場、熱帶雨林、東海岸、七孔瀑布，並旅讀恆春古城。

「好食來尞─魔法巧克力米食釀造工作營」帶領親子走訪內埔、竹田鄉等客庄，認識可可樹、手作巧克力、手作醬油、客家粽，探訪萬金教堂；「探索台灣的普羅旺斯」到禮納里部落漫遊，體驗原住民生活，走訪山川琉璃吊橋、原住民文化園區等。

縣長潘孟安表示，遊學不用出國，每趟旅行都是成長，邀請家長給自己和孩子三天兩夜的時間，走進依山傍海的生態秘境，享受屏東人的熱情。