〈南部〉大坡池蓮田 池上邀划竹筏採蓮

2018-06-28

〔記者王秀亭／池上報導〕台東縣池上鄉知名景點大坡池蓮花持續蔓生，池上鄉公所雇工砍除，仍趕不上蓮花生長速度，考量大坡池的觀光遊憩功能，鄉公所乾脆在暑假規劃為採蓮節，七月一日起開放全國民眾到大坡池體驗划竹筏，順便採蓮，成為清除蓮花的一員，同時達到觀光娛樂目的。

7月起採蓮節 搭造型竹筏體驗

大坡池採蓮節從七月一日至八月三十一日每天上午九時至下午五時，活動期間搭造型竹筏採蓮體驗，每人優惠價一百元，一覽湖光山色外，採得的蓮花、蓮子都可帶回家。

池上鄉公所農業觀光課長田祖妘說，大坡池水上活動已委由水上運動公司經營，每艘造型竹筏可乘坐六至十個人，由解說人員帶領划竹筏至蓮花區，體驗採蓮，去年已吸引不少全國各地的家庭組團參加，除造型竹筏，另有獨木舟、SUP立式浪板、風浪板、龍舟及帆船等無動力水上設施，適合老、中、青、少年及親子漫遊大坡池。

大坡池遊憩區佔地四十五公頃，水域面積達二十五公頃，每到開花季節，總吸引民眾步上東側蓮花區棧道賞花，近年來只在東側的蓮花，卻逐漸蔓生至南側，二十五公頃水域，蓮花就占了近半。

去年首屆迴響不錯 今年接續辦

田祖妘表示，今年五月竹筏競賽前，已雇工陸續清除蔓生蓮花，清了二十天，想不到才過了十多天，又見面積擴大，繁殖力太過強盛，不僅限縮其他生態系，原生種白蓮只能聚集在大坡池東南側，鄉長張堯城要將危機化為轉機，去年舉辦首屆採蓮節，獲得不錯的迴響，今年接續辦理，池上鄉不只有伯朗大道、金城武樹，還有更多元的風景與玩法。