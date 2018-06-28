〈南部〉輪船主題遊港 暑假看夕陽與星光

2018-06-28

〔記者王榮祥／高雄報導〕繼開闢棧貳庫旗津渡輪航線後，高市輪船公司搶攻暑期商機又有新招，昨宣佈與山富旅行社合作，七、八月間推出「仲夏璀璨，遊戀高雄」遊港航班，主打高雄港的夕陽與星光。

輪船公司指出，棧貳庫旗津航線開航以來，搭乘率屢創新高，甚至湧現排隊人龍，但這條僅十分鐘的渡輪航線只能欣賞高雄港部分美景，若要細細品味港灣景致，主題遊港航班是不二首選。

輪船公司表示，為讓遊客享受高雄才有的夏天，首度與旅行社合作，獨家推出「仲夏璀璨，遊戀高雄」航程，引導大家在船上，用不一樣的角度觀賞西子灣夕陽與星光，並聆聽導覽員細數打狗港到世界大港的故事。

共推出三種主題航班

輪船公司說明，主題遊港航班有三種，分別為鍍金夕陽航班、高港大解密與璀璨星光夜航。

七月先由鍍金夕陽航班揭開序幕，七、八兩個月每週皆有兩班以上夕陽航班（目前共五班）可供預約；高港大解密航程經過美麗的亞洲新灣區及客運碼頭進入主航道，並加長航行時間為九十分鐘；璀璨星光夜航伴隨徐徐海風，搭配歌手演唱及免費飲品暢飲，三主題航班即日起可訂位，詳情可至高雄輪船公司或山富旅行社官網https://www.travel4u.com.tw/domestic/。