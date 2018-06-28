〈南部〉興濱計畫 復興哈瑪星歷史場域

2018-06-28

哈瑪星是台灣第一座填海造陸打造的現代化整齊街區，也是現代化高雄起源，為高雄最早有自來水、電力、電燈、電話的區域，擁有第一座現代化市場、新式碼頭、鐵路、火車站等設施，但隨時代演進，如今風華不再，只是獨特的街區紋理、豐富的文史資產、山海兼備的景觀特色，仍留存歷史高雄的韻味等待發掘；鑑於鄰接駁二藝文特區已建設有成，吸引無數人潮漫遊，為再創哈瑪星港濱榮景，高市文化局向文化部提出興濱計畫，期透過親山、築港、復鐵、興町等四大主軸，逐步復興哈瑪星歷史場域。

（記者王榮祥整理）