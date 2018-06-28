〈南部〉關山紅石林道熊出沒 咬死懷孕山羌

2018-06-28

學者研判是台灣黑熊所為

〔記者王秀亭／台東報導〕山羌才剛從保育類動物除名，關山紅石林道就見到山羌屍體，且一屍兩命，發現「命案現場」的台東林管處關山工作站林姓巡山員表示，山羌頸部有抓痕、後半截被撕裂且不見蹤影，強烈懷疑台灣黑熊所為，「黑熊媽媽」、屏科大野生動物保育研究所所長黃美秀則表示，從其撕咬的力道、吃獵物的習慣及爪痕，研判確實為台灣黑熊所為。

林姓巡山員說，這隻只剩上半身的懷孕母山羌是在紅石林道路邊小空地發現，原以為是黃鼠狼或黃喉貂所為，仔細觀察，山羌頸部有明顯爪痕，身軀疑被大力撕開，導致內臟外露，腹中還有隻未出世的山羌幼胎，而後半截已不見。

巡山員在關山紅石林道發現

林姓巡山員指出，山區曾見黃鼠狼以山羌為食物，通常是咬開肚皮吃完內臟就棄屍，但懷孕母山羌身軀被大力撕開，且頸部有抓痕，是小型動物所不能及，加上紅石林道原本就是台灣黑熊的生活範圍，才會懷疑是其所為。

林姓巡山員強調，弱肉強食是大自然的現象之一，發現後拍照po網，只是想告訴自己的朋友，巡山員在山上可能遇到的危險，為進一步尋找其他佐證證據，未料大家對台灣黑熊更好奇。

黃美秀指出，照片中的山羌被撕咬，後半部及脊髓骨都不見，此種力道大概只有台灣黑熊做得到，加上經常發現被熊獵捕的草食性動物，因胃部以草居多，黑熊通常捨棄不吃，最後的爪痕更證實了捕獵懷孕母山羌者就是台灣黑熊。

一級保育類黑熊 遇到勿驚擾

黃美秀強調，台灣黑熊八到九成的主食仍是植物，通常在植物欠缺時，才會增加獵捕動物的機率，又以山羌、台灣野山羊居多，雖然山羌已非保育類動物，台灣黑熊仍是一級保育類，發現其蹤跡，是好事一樁，其實黑熊怕人，一旦在山區遇到，以不驚擾、安靜撤退為上策。