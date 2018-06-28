〈南部〉諾魯駐台名譽領事館 鄰長家掛牌

2018-06-28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全世界最小的島國「諾魯」，近來因島上澳州難民營難民來我國就醫再度引起國人關注，台諾兩國除正式邦交關係，其實早在廿多年前兩國民間早牽起深厚友誼，屏東枋寮鐵道藝術村旁，就有一間仿諾魯總統行館的「諾魯共和國駐台北名譽總領事館」，「館長」也是鄰長的林至信昨天高舉諾魯國旗並再度「掛牌」。

枋寮鐵道藝術村旁 農耕隊牽線

台諾兩國民間關係深厚，這個「名譽總領事館」就位在枋寮村七十四歲鄰長林至信家中，林至信回想當初結緣，就是他參與農耕隊的好朋友楊茂榮牽線，讓諾魯共和國和枋寮鄉自此建立友誼，一九九四年由諾魯副總統敏遜到枋寮農會掛上「諾魯共和國駐台北名譽總領事館」牌匾，小鄉名噪一時。

與許多外國駐台機構相同，都以駐首都「台北」為名，沿用至今，林至信說，諾魯已有大使館駐台，從名譽兩字就可看出僅具民間交流功能，但也突顯兩國間因枋寮而牽線的深厚情誼。

林至信花費300多萬興建

「諾魯共和國駐台北名譽總領事館」後來遷至枋寮鐵道藝術村旁，林至信笑說，為了蓋這間「諾魯總統行館」，他從日本進口松花板作為內裝，還賣掉大馬路旁的建地才蓋得起，二十三年前花了三百多萬元，就為迎來這片領事館「銅牌」，繼續擔任「館長」。

「我是台灣的鄰長，也是諾魯的名譽總領事館長」，林至信表示，二○○二年台諾斷交，但諾魯官方卻發傳真給枋寮的「名譽領事館」，強調「兩國皆建交」，並未斷交，因此他還多放了十幾天，這幾天聽聞台灣再度提供諾魯島上的難民醫療援助，讓他想起這分情緣。

另外，諾魯前總統杜維友果的孫子一九九八年特地到枋寮僑德國小學中文兩年，還有中文名字「楊湯吉」，曾陪伴楊湯吉的枋寮鄉民陳亞麟表示，兩國情誼淵遠流長，枋寮這麼純樸的地方有如此深厚的公眾外交史，是台灣外交困境下，從民間突破的最好範例。