〈台北都會〉愛心守護27載 6旬導護志工：不辛苦

2018-06-28

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市長林右昌昨天表揚三百七十四名導護志工及十九家愛心服務站，感謝無私的奉獻，六十歲的賴佩玲，她從兩名孩子就讀德和國小時就擔任導護志工，孩子畢業後仍愛心不停，廿七年風雨無阻、堅守崗位，她謙虛地說：「覺得習慣就一直做到現在，不辛苦啦。」

市府教育處終身教育科長薛莉萍指出，全市國中、國小有三百七十四名導護志工，服務年資廿年以上的有卅三名、十年以上的有一百廿人，志工起初大多是為了自己孩子的上下學安全，但在孩子畢業後，多數志工依舊繼續守護其他孩子，無論颳風、下雨、豔陽或寒冬，都能看到他們愛心守護的身影。

市府昨天也表揚十九家提供校外急難救助、緊急避難場所，擔任學校與社區溝通橋梁的愛心服務站；林右昌說，感謝他們的奉獻與付出，讓學生在平安快樂的環境成長，也期待更多志工及店家加入守護校園安全的行列。

里長吳美珠 善心為長輩義剪

另外，七十歲的新北市貢寮區龍崗里長吳美珠，十四歲就到台北學習美髮技藝，中年返鄉照顧公婆並在衛生所擔任志工，她發現里內有很多獨居及行動不便的長者，久久才理髮一次，她發善心為長輩義剪；吳美珠擔任里長後，還加碼為經濟弱勢及長期臥床者服務，並結合衛生所資源及志工團隊，提供醫療、打掃、煮食等協助，迄今廿二年不中斷，里民談起她都豎起大拇指稱讚。

龍崗里位處山區，許多老年人口散居山上，吳美珠定期巡山，颱風來臨時，她也上山確認長者安全與山區道路狀況，她說，年輕人離鄉工作，颱風天聯絡不到父母很心急，她替山區的老人家向子女報平安，讓在外地工作的子女放心。