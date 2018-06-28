〈台北都會〉騎樓整平成效不佳 新北市府：勸導商家配合

2018-06-28

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部營建署補助新北市政府一千萬元辦理「提升道路品質—推動騎樓整平計畫」，新北市議會昨天審查墊付經費，市議員王淑慧質疑，「騎樓整平」政策受限於私人土地，市府難以貫徹執行，導致成效不彰；工務局表示，因為在法律上沒有強制性，只能勸導商家配合，提供公眾通行的舒適環境。

王淑慧表示，「騎樓整平」推動多年卻成效不佳，主因是騎樓土地是私有地，地主擁有所有權卻不能使用，要提供公眾通行並繳交地價稅，市府施作前必須先取得地主同意書，否則就沒辦法做，例如市議會周邊的板橋文化路就做得零零落落，板橋中山路也是東一段、西一段。

她認為，既然騎樓屬於私有地，倒不如放寬商家使用，她舉台南市為例，公部門和地主有一條「默契線」，只要維持寬一．五公尺的通行路徑，其餘部分可由地主自行使用，市府再推動「騎樓整平」計畫，提升地主維護管理的意願，相輔相成，民怨才能減少。

市府：已施作約150公里

工務局長朱惕之表示，「騎樓整平」是還給行人友善空間，方便年長者、身心障礙人士或推嬰兒車的家長通行，全市已施作約一百五十公里，因為騎樓地是私人產權，必須取得地主同意書才能施工，政策無強制性，只能不斷和地主協商、溝通，他坦言「吃力不討好」，部分地區甚至引起民眾抗爭。