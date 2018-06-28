〈台北都會〉不被腦瘤打倒 國中女如蝴蝶飛舞

2018-06-28

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市三重高中林禹龍、三重高中國中部歐芃真及雙溪高中國中部的簡汶琪，三人在逆境中展現堅韌的生命力，樂觀良善，獲得總統教育獎，新北市長朱立倫昨天表揚這三位學生，期許他們將來成為照亮社會的光明力量。

歐芃真 參加亞特盃運動會奪銀

十五歲的歐芃真，三歲就經歷腦部腫瘤開刀、氣切手術，往後的日子只能以鼻胃管輔佐進食，醫生當年曾推斷她剩不到五年的壽命，但靠著媽媽李鳳姿的悉心照料，每天跟在身旁協助抽痰，如今歐芃真身體越來越穩定，國中同學們還為芃真取了「蝴蝶」綽號，希望嬌小可愛的她，能像蝴蝶般翩翩飛舞。

李鳳姿表示，芃真在國小時期一天到晚跑醫院，時常缺課，跟同學較不熟，一度讓芃真缺乏自信，不敢與人互動；上了國中後，校園環境相對友善，芃真逐漸敞開心房，結交不少閨密，更克服身體病痛，二○一六年參加亞特盃運動會的籃球原地運球獲銀牌。

從小就喜歡畫畫的歐芃真，志向是成為美術老師，她希望將來能透過教繪畫，療癒和她一樣的孩子，以自己的力量幫助別人。

單親林禹龍 用工讀、獎學金支持媽媽

林禹龍來自單親家庭，家裡經濟重擔由媽媽一肩扛，林禹龍回憶父母離婚後，一家四處遷徙，光小學他就待過九所，媽媽、外婆更曾相繼病倒住院，但這些都不曾擊倒他，貼心的林禹龍雖與工作忙碌的媽媽互動甚少，但他拚命在校工讀、申請獎學金貼補家計，以行動支援媽媽。

林禹龍說，他受到高中導師鄭宏展的照顧與鼓勵，始終抱持樂觀與良善，高中三年積極參與服務性社團，貢獻己力，已錄取台大電機系的他，最大願望是將來能回饋母校，蓋一間科技館，協助學校培育人才。

簡汶琪歷經家變 課餘當志工助人

雙溪高中國中部簡汶琪，因媽媽無預警離家，家庭一夕之間崩解，面對突如其來的考驗，心智超齡的簡汶琪，不但以堅強意志力走過家變，課餘也參與圖書館志工、敬老供餐服務，並加入「台北愛樂種子」團隊，獲選模範生。簡汶琪說，她的目標是考取法律系，維護公理與正義，並幫助更多權利受侵害的人。