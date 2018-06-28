〈台北都會〉《新北首處》萬里隧道抓超速 改用區間均速

2018-06-28

7.1起取締平均速率超過70公里車輛

〔記者賴筱桐／新北報導〕連接新北市金山區及萬里區的萬里隧道，短短一公里常有車輛超速，近兩年來已發生四件死亡車禍、造成四人喪生；新北市政府警察局運用科技執法，將隧道口的固定式測速照相桿改為「區間平均測速系統」，七月一日起取締平均速率超過七十公里的車輛，是全市首處以「均速」抓違規超速的路段。

市警局交通大隊長李宏振指出，萬里隧道兩端為彎道，中間路段筆直，車輛常在隧道內超速，容易在出口處肇事，以往雖然設置固定式測速照相桿，但熟悉路況的「老手」等過了測速桿再加速，「菜鳥」則是驟然減速，易造成失控或追撞。

民眾：限速50公里偏低 形同搶錢

他表示，「區間平均測速系統」在歐洲已執法多年，在國內尚未實施，「區間平均測速」是在某一路段設置攝影的起點、終點，在該距離內計算車輛通行的平均速率，提醒駕駛人保持穩定速度，但在宣導期間，有民眾反映限速五十公里偏低，形同搶錢。

隧道兩端為彎道 交通部反對放寬

李宏振說，萬里隧道主管機關是交通部公路總局，當初規定速限五十公里是考量兩端為彎道，交通部反對放寬速限，在執法初期，將以平均速率達七十公里（超速二十公里以上）優先取締，五十一公里至七十公里仍屬超速違規，雖然暫不舉發，不過，若因此發生事故，仍須負擔肇事責任。