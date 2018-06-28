〈台北都會〉交通違規被檢舉 7.1起簡訊提醒

2018-06-28

避免重複舉發 開放登錄申請

〔記者賴筱桐／新北報導〕交通違規檢舉案件逐年增加，不但警方疲於奔命，民眾也抱怨連連，新北市永和區曾發生機車在巷子內違規停車，警方根據檢舉，在五個月開出九十四張罰單的案例，車主共被裁罰六萬元；市警局交通大隊表示，「交通違規即時簡訊便民服務」將從七月一日上線，警方受理檢舉後，將發送簡訊通知車主，避免重複舉發而衍生民怨。

市警局交通大隊長李宏振說，「交通違規即時簡訊便民服務」系統，已在六月二十日起開放民眾登錄申請，目前已累積兩萬多筆資料，民眾必須先上網登錄車籍、手機電話等資料後才有這項簡訊服務，警方接獲檢舉後會發簡訊通知，讓違規行為有改正的機會。

警方逕行舉發部分尚未納入

他表示，有上網登錄申請才能避免被重複舉發，如果不是簡訊服務的對象，每天持續的同一行為（例如違規停車並未移動）被檢舉，若違規屬實，只能依法處理，申訴通過的可能性很低；簡訊通知的違規案是以民眾舉發的交通違規事項，以及固定桿測速照相為主，例如併排停車、紅線違規停車、在公車停靠區違停等，至於警方逕行舉發部分尚未納入。

李宏振指出，民眾檢舉交通違規件數持續上升，從二○一四年約三．四萬件，二○一五年增加到二十三萬件，二○一六年增加到四十七萬餘件，二○一七年暴增到七十三萬餘件，其中六到七成是檢舉違規停車，員警接獲檢舉後必須到場處理，確認違規事實後開出罰單。

曾有民眾違停 5個月收94張罰單

二○一六年，永和區劉小姐把機車停在住家巷內的紅線上，從四月到八月，五個月共收到九十四張違停罰單，其中多張罰單的民眾檢舉照片是同一地點，被檢舉拍照的時間不分早晚及假日，警方認定違停屬實，她申訴無效，最後吞下六萬元罰款。

李宏振指出，為減少同一違規行為的檢舉案件重複舉發，中央曾修法放寬裁罰基準，針對未嚴重影響交通、凌晨零點至六點違規停車，以及上下客貨臨停等行為得實施勸導，同一違規行為僅舉發一次，避免民眾重複檢舉。

市議員林銘仁表示，今年三月接獲陳情，有民眾每天早上開車買早餐，每天被檢舉違規停車，一個多月後竟然收到二十多張罰單，罰鍰高達一萬多元；他表示，樂見警方事先發送簡訊提醒當事人，避免短時間內不斷違規。