〈北部〉台日學子交流 「彩繪列車」飄洋過海

2018-06-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕東北角風景區管理處與觀光局駐日本大阪辦事處，舉辦「二○一八年台日小學生彩繪列車交流活動」，讓頭城梗枋國小與日本手柄小學學生以家鄉風情彩繪「Meet Colors!台灣號」立體電車模型，雙方再互寄作品保存，藉此了解彼此家鄉促進兩國觀光；梗枋國小學生昨收到日方回贈的一百三十輛彩繪列車，成了令學生難忘的結業禮。

交通部觀光局去年以「發現繽紛台灣」為概念，與日本山陽電鐵共同推出首輛「Meet Colors!台灣號」觀光彩繪電車，將台灣美食、購物、樂活等多元旅遊魅力，塗裝彩繪於列車外觀及車廂門板，讓日本乘客搭上彩繪列車，就可感受台灣繽紛的美麗風情。

今年六月，彩繪列車啟航屆滿一週年，台日雙方除繼續合作，也將觀光推廣從小學生扎根，推出「台日小學生彩繪列車交流」，頭城鎮梗枋國小及日本手柄小學學生，以家鄉風情彩繪「台灣號」模型，雙方再互寄保存，讓彼此家鄉之美飄洋過海。

梗枋國小學生以龜山島、大溪漁港等在地特色景點為意象，寄出六十輛列車模型；日方回寄一百三十輛，模型上有日本姬路城、阪神甲子園球場等知名景點圖像；梗枋國小昨在學期結業式前，收到日方寄來的模型，並進行「開箱」當作學生結業禮。

梗枋國小校長詹念峰指出，明天就是結業式，火車模型送給孩子最棒的結業禮，象徵飄洋過海的祝福，台日交流活動讓兩國學生認識彼此家鄉，深具教育意義。