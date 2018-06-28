〈北部〉花縣府︰經費龐大 暫不考慮

2018-06-28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕天氣酷熱，現在國中教育會考、大學指考考場都有冷氣了，不過花蓮縣目前中小學教室都沒有裝設冷氣。花蓮縣府教育處表示，花蓮縣內估計有一千一百多班的普通班，如果全部裝冷氣，依新北市府所提「一個班估計花費二十萬元」，花蓮也要花超過二億元，加上後續的電費，金額過於龐大，因此暫時沒有考慮裝冷氣。

花蓮縣教育處教育設施科長盧谷砳樂說，今年初網友於國發會的「公共政策網路參與平台」提案連署，國中小學教室裝冷氣，由於連署超過五千人，國發會將案子轉教育部研商。也因此，教育部今年二、三月間邀集各縣市政府教育處開會，由於經費總額龐大，教育部結論是中央預無法支應，由地方政府依照各自財政狀況「自行處理」。

他說，花蓮縣一○六學年度的普通班班級數字，中小學共有一千一百多個班級，由於花蓮並未打算裝冷氣，因此並未估算「要花多少錢」，如依照新北市長朱立倫的計算方法，購置冷氣及管路配線等「一間教室成本廿萬」，縣內一千多間教室「全都裝冷氣」恐怕要花二億元，加上後續的空調電費，相當驚人。

他說，花蓮縣被列為財政「第五級」縣市，重大施政建設經費一般是「中央補助九成、花蓮自籌一成」，經費大多仰賴中央，中央都沒辦法補助，縣府也沒有經費補助裝設冷氣。

教育處表示，雖然沒有經費裝冷氣，不過最近幾年教育部陸續補助各校進行校舍的「防水隔熱」工程，在屋頂及外牆加裝遮陽、防曬設施，去年有廿四所、今年五所獲得補助改善，以降低教室內溫度，且目前國中小教室都有裝設電扇，應不至於熱到無法忍受。