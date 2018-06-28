〈北部〉教團籲中小學教室裝冷氣 宜縣府︰難負擔

2018-06-28

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣教師工會等團體呼籲國中小學教室裝設冷氣，讓學生在炎夏溽暑也能靜心學習。縣府教育處評估，裝設冷氣除購買冷氣機，還要改裝學校現有機電線路，這些就要二．六億元，後續電費支出也是龐大費用，宜縣財政難以負擔；此外，學生個別體質差異，是否都適合吹冷氣，也要審慎考量。

宜蘭縣教師工會、教師會與家長團體，共同呼籲縣府重視學習環境，全面為國中小學裝設冷氣。教師工會指出，每年進入五月，白天溫度高達三十多度，國中小沒裝冷氣，一班三十人擠在教室，悶熱狀況可以想像。

教團建議電費由政府買單

工會說，舒適環境有利學習，酷熱天氣讓人心浮氣躁，正值好動氣盛的國中小學生，天氣酷熱常讓他們上課揮汗如雨，坐不住也靜不下來，為改善學習環境，提升學習效率，教師工會與宜蘭縣教師會、宜縣家長會長協會、家長協會等團體，共同呼籲縣府將裝設冷氣列為擴充校園設備優先考量。

工會強調，國中小屬義務教育，設置冷氣是學習環境改善，並非奢侈享受，電費建議由政府買單，為免冷氣運轉造成電費負擔太大，可對冷氣使用規範，例如超過三十度才開、只在最熱的五、六、九、十月使用、運轉時間早上十點到下午四點。

縣府教育處長陳正華說，教育處曾進行評估，宜縣有一百所國中小學，目前一千五百六十八班，如果要裝冷氣，現有機電與線路無法承載電壓，必須進行設備改善，每班改善費用約十萬元就要一．五六億元，再加上冷氣機添購，每班至少兩台約需七萬元共要一．○九億元，冷氣裝設後還有電費支出，這部分還難以預估。

宜縣府︰還需考量身體差異

陳正華指出，除了財政問題，有些學生因個人身體健康因素，例如呼吸道疾病等，並不適合吹冷氣，學生們運動量大，進出教室常流汗，吹冷氣容易感冒，這些都要一併考慮審慎評估。