〈北部〉花蓮「香榭大道」變短 經費卻增加

2018-06-28

土木工程流標4次 縣府修改計畫總經費變6.6億

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府計畫在市中心打造日出觀光香榭大道，原計畫長度一．四公里、總經費六億三千多萬元，由於土木工程部份流標四次，縣府修改計畫後，縮減長度為一．二公里，經費卻仍增加到六．六億元，對此，行政院東部聯合服務中心（簡稱東服中心）指出，中央對地方重大建設全力支持，已核定的工程預算二．六億元經費不會有所改變，石材費用三．四億元由縣府自籌，審查委員認為花蓮縣府細部規劃許多單價都超出行情許多，建議縣府確實依核定經費及工程預算書圖審查意見辦理。

東服中心︰已核定的工程預算2.6億不會變

東服中心副執行長李旭寧說，此案推動以來，包括行車動線、景觀設計等，在地民眾均有許多疑慮及看法，且歷次會議中，專家、學者審查委員針對噴水池、燈具、造型座椅、自行車桌等項目，提出質疑認為設置數量與單價都偏高，同時縣府計畫縮減為一．二公里，編列經費卻持續增加，與原核定經費不符，建議縣府秉持減量思維，確實依審查委員意見修正設計內容，並在核定的工程預算二．六億元內執行。

縣府堅鋪黑白石材 自籌石材鋪面費3.4億

另外，針對縣府堅持鋪設黑白石材，自籌石材鋪面費用三．四億元部份，李旭寧說，中央全力支持地方重大建設，中央政府對於經費挹注責無旁貸，希望共同將建設做好，以撙節方式辦理及施作，將錢花在刀口上，才符民眾期待；而審查委員更在會議中提出，此案可多使用二○六花蓮地震後受損石材，除可提供在地石材產業援助，也具有象徵性指標意義。

縣府︰將重設南北兩側水溝 確保不淹水

縣府建設處回應指出，日出觀光香榭大道計畫分為三期工程，原先規劃總經費約六．三億元，主要分為土木工程建設費用與石材費用，工程經費原規劃三億元，但四度流標，因此經過重新設計後，預算增為三．二億元，希望能提高廠商投標意願，而與中央補助落差的部分，縣府考慮自籌；主要是居民擔心日出觀光香榭大道路面高過兩側住家，會造成淹水疑慮，將重新設置南北兩側的排水溝，確保沿線居民的住家不會淹水；另外石材部份第一期一．八億元已在四月順利招標出去。